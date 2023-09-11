新北市淡水區本月24日發生一起恐怖命案。一名陳姓男子疑似積欠友人7萬多元，遭人強押至淡水，4小時內遭16人用棍棒、刀械痛打凌虐，導致陳傷重身亡，檢警偵辦後逮捕10名嫌犯，其中最小僅有13歲，其中陳姓主嫌在內的8遭收押禁見，但案情竟有內幕，起因竟是陳男有意脫離詐團而遭到施暴，兒帶頭的大哥目前仍未到案，警方掌握，該位大哥交保後疑似已逃往柬埔寨，目前仍積極緝捕其他參與者到案。

原本警方僅是以為債務糾紛，未料深入追查後，發現死者竟是要脫離詐團，遭到詐團老大率下小弟押走凌虐毒打，直到沒氣息再通報119送醫搶救，警方更查出，這群惡煞有3人未成年，最小的僅有13歲，一夥人犯案後還前往酒店狂歡竟功，行徑相當冷血。

據了解，陳男表態要退出詐團後，兇嫌等人就打算要他好看，在23日晚間得知死者要前往一處洗車場，在場監控確認死者到場後，先持球棒圍毆陳男，隨後又找來8人助陣，其中3人隨即加入圍毆行列。

後來又有3人將陳男壓回淡水租屋處繼續虐打，前後時間長達4個小時，最後因死者被打到沒有反應且嘔吐不止後，一干人才驚覺事態嚴重而罷手，並撥打119謊稱死者從床上摔落，送醫搶救後傷重不治，因院方發現死者死因不單純通報警方，整起案件才曝光。

警方獲報後，先陸續逮捕6名嫌犯，持續擴大追查後發現，涉案人數竟然高達16人，其中更有3名未成年，年紀最小的才僅僅13歲。

更令人髮指的是，警方查出一群人在圍毆過程當中，竟有人因打到口渴，還先去商店購買飲料喝，完全不知事情的嚴重性。