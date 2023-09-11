大直工安意外引發關注。（圖/杜宜諳攝）

基泰建設位於北市大直建案「基泰大直」因施工問題，造成附近鄰屋嚴重坍塌。媒體爆出負責監測工地現場的儀大工程顧問公司，提供北市都發局7月26日的監測報告顯示，在坍塌前44天的監測報告結論及說明一欄中已明確指出，「部分監測儀器已超出警戒值」；對此，台北市議員王世堅批，不但未正視進行地質補強，反而照樣開挖，「真的是不把附近居民的生命財產放在眼裡。」

根據《鏡週刊》今(11日)報導，該份資料結論直指施工概況「鋪面破碎」，儀器顯示包括地面沉陷點、建物沉陷點都大於行動值（±20mm），建物傾斜計也大於警戒值（±1／500,412秒）「部分監測儀器已超出警戒值，本公司將加強後續變化。」。而王世堅表示，7月26日是在出事前的44天，當時連續壁已經完工，仍然處於保養期，尚未大規模開挖，但監測報告已明顯點出異狀，與當地居民檢舉地面及建物出現沉陷、地面隆起的情況不謀而合。

至於王世堅日前向基泰建設要求提出「監測資料」，都發局表示，「東西都在工務所、沉土裡了」；基泰建設總經理馮先勉10日在公司記者會時則是對外回應，「周一市府一定會得到」。