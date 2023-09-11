長榮8月營收249.18億元，月增6.38％，年減56.62％；累計今年前8月營收1825.53億元、年減60.83％。陽明8月營收122.37億元，月增6.82％，年減65.13％；累計前8月營收956.93億元，年減66.77％。

陽明表示，在全球經濟面，近期主要國家核心通膨仍頑強，需求持續疲軟，庫存去化仍在進行；同時中國面臨經濟低迷局面，經濟前景仍充滿挑戰；貨櫃市場面，根據Alphaliner統計，今年第2季貨櫃裝載量較第1季已有提升，然而短期內航運市場景氣仍屬保守，仍需審慎應對。

陽明指出，因巴拿馬正面臨嚴重的乾旱問題致使水位下降，當局採取限航措施，貨櫃船因提前預訂過河閘門時段享有通行優先權和保障名額，船期安排上尚無重大影響，但陽明將持續關注巴拿馬運河調整措施並維持美東航線服務準點率。

最新一期出爐的運價，遠東到美西每FEU(40呎櫃)為2037美元，較前一周下跌99美元，跌幅4.63％；遠東到美東每FEU(40呎櫃)2869美元，較前一周下跌263美元，跌幅8.4％；遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)為714美元，較前一周下跌54美元，跌幅7.03％；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)為1308美元，較前一周下跌56美元，跌幅4.11％。