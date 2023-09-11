漢來美食表示，8月營收回升至今年次高，主要受惠暑假旺季及各類聚餐宴會活動熱絡。而甫公布的2023「台灣米其林指南」，旗下「福園台菜海鮮餐廳」及「紅陶上海湯包」續獲入選餐廳肯定，凸顯集團堅持以五星級飯店式優質服務為企業理念的競爭優勢。

展望後市，漢來美食今年中秋檔期月餅禮盒熱銷情況更勝以往，6.1萬盒廣式月餅已全數完銷，後續將啟動後續百貨及節慶檔期的活動規畫，而10月即將於台北漢來大飯店開出、主打「天空森林」戶外透明禮堂的宴會廳，目前至年底前已締造接單逾2000桌佳績。

漢來美食指出，台北漢來宴會廳委請新加坡知名設計團隊DP Design操刀，打造可同時容納1200人的挑高7.5米無樑柱空間，採3大廳、5小廳的靈活變動格局，並在5樓打造充滿天空森林意象的「秘密花園」，作為婚宴證婚儀式和After Party的戶外禮堂。

漢來美食表示，將以積極穩健的經營策略擴增營運動能，待第四季台北漢來大飯店7家餐廳陸續開幕，及首家街邊型態的「溜溜酸菜魚」在北高雄巨蛋商圈開出後，未來展店計畫將多軌齊下，並透過自家來美食APP串連完整餐飲服務及活動資訊，吸納更多美食愛好者。