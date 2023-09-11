日本電音女團「Perfume」34歲的成員西脇綾香，近期經常在IG上分享美食，但卻被網友懷疑罹患厭食症，從她上傳的照片中可見她雙頰明顯凹陷，且四肢相當纖細，讓網友直呼她「根本像乾屍」。

西脇綾香在6月的貼文中看起來仍相當有精神，且臉頰身材都還很正常，但近日起被發現手臂變得纖細，直言她瘦到手臂感覺「一折就斷」、「像木乃伊一樣」、「根本像乾屍」，且臉頰無肉的模樣，感覺不太健康，然而，有粉絲提到，過去她是團體中最肉感的成員，如今爆瘦令人擔心。

對此，不少人猜測她可能是求好心切想要瘦身，不小心瘦過頭，但也有網友認為，因為西脇綾香通常是出席活動時負責發言的角色，是否因是否壓力過大才會暴瘦，尤其她刻意分享美食照，會不會其實一口都吃不下。

事實上，日本電音女團「Perfume」由樫野有香（Kashiyuka）、西脇綾香（A～chan）、大本彩乃（Nocchi）組成，3人是從廣島的地方無名小團，一步一步成為擁有獨特歌舞風格的世界級團體，並時常到全球各地巡迴演出，過去也曾來台表演。