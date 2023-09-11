小編今（11）日精選5件不可不知的國內外財經大事。「基泰大直」總銷13.5億元，據悉預售時已完銷，估計至少2.28億元已收房地款，先不計全部被要求退戶，就算要重建，整個地下室工程也須打掉重練，挖掉深度不夠的連續壁及這幾天被灌入的灌漿，造價昂貴。

而基泰在北市除「基泰大直」外，還有另4筆建案興建中，5案統統被勒令停工，產生的利息成本，還有得算。基泰信譽、聲譽受損，其後座力將遠遠出乎想像，甚至衝擊其他銷售中的建案，無形損失恐將遠比檯面上的金損還嚴重。

【1】基泰潛在損失 遠超檯面金損

建案「基泰大直」嚴重工安意外，不論波及損鄰戶數、或鄰房下陷傾斜的程度，都是台北市歷年來之最，外界估計基泰建設恐將賠上10億元，但是10日基泰總經理馮先勉攤開財務數字，強調應不致影響財務和流動性，大有大秀基泰財力肌肉的味道。

【2】華為摺疊機決戰蘋果 台廠得利

華為重磅回歸手機市場以來，屢創話題。繼先前無預警在官網推出Mate 60 Pro手機之後，8日上午又接連上架Mate 60 Pro＋和折疊旗艦機Mate X5兩款新機，僅兩分鐘預購名額就秒殺，火爆銷售再成焦點。值得注意的是，Mate X5一樣搭載引發話題的麒麟9000S 5G晶片。

【3】台積電9／14除息上菜 首季配3元

台股多頭動能加分項來了！全球晶圓代工龍頭台積電將於14日除息，本次每股配發3元現金股利，是台積電採季季配以來新高，總計將發出777.9億元銀彈，儘管近期行情震盪，美銀、高盛、野村證券等無懼外部變數，相繼力挺台積電，股價預期共識登上「7」字頭，火速填息呼聲高。

【4】成熟晶圓代工回溫 恐延到明年

半導體市況趨緩，三大成熟製程晶圓代工廠聯電、世界先進及力積電8月營收維持降溫，其中聯電及世界先進均低於上月，力積電8月營收雖小幅月增1.2％，但仍是今年相對低檔水準；業者預期，半導體產業今年下半年維持平淡市況，產業回溫恐怕將延至明年上半年。

【5】iPhone 15亮相前夕 蘋果烏雲罩頂

蘋果將在台北時間13日凌晨發表iPhone 15四款新機，但中國「禁蘋令」卻從iPhone手機擴及至Apple Watch和AirPods無線耳機，恐進一步被禁止帶入工作場所。法人指出，華為強勢回歸，全球手機作業系統將由ios、安卓及鴻蒙三分天下，對蘋果有一定的殺傷力，代工廠鴻海、立訊等影響最大。