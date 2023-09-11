新竹一名人夫阿南（化名）七年前與大陸籍妻子結婚，妻子2021年回大陸後即藉故不返台，阿南偶然在瀏覽「小紅書」社交軟體時，驚見妻子與小王分享的動態影片，親暱地昭告天下要攜手共度餘生，讓他崩潰提出離婚，怎料妻子還要求「幫我解決養老保險的錢」否則不離，讓他決定向法院訴請離婚，法官判准。

據判決書指出，阿南（化名）主張與妻子2016年9月在大陸地區結婚，同年12月回台辦理結婚登記，婚後同住新竹，2021年10月間妻子獨自返回大陸，此後即未再入境，亦拒絕返台與他相聚。阿南近期於「小紅書」社交軟體上發現妻子與一名男子分享之動態影片，2人互動親暱，影片附註要攜手餘生等表達愛意文字，他才發現妻子背棄婚姻，另結新歡。

阿南透露，他曾聯繫妻子出面辦理離婚事宜，但對方藉詞推託，深究實因妻子尚未取得台灣身份證，而不願離婚，但妻子顯無與其維繫婚姻之真意，僅為利用自己取得台灣身份，便於其日後在台工作之工具，雙方婚姻確已生破綻而無回復之希望，且其原因可歸責於妻子，因次決定向法院訴請離婚。

法庭審理時，人妻未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。

法官勘驗2人對話紀錄，發現阿南把「小紅書」筆電翻拍畫面傳給妻子，人妻回覆「是我辜負了你對不起，人家是有家庭的，你覺得我能跟他走到最後嗎？只不過是玩玩罷了，我有我的苦衷」，阿南問「你有苦衷是你找男人的原因嗎？」，人妻說「你上次不是說過，就算你確定要跟我離婚，也會幫我解決養老保險的錢，你就看在我跟了你五年的情分上，幫我最後一次了，算我求你了」。

法官審酌雙方感情因人妻返回大陸後，即拒絕返台與丈夫同居而產生裂痕，期間更與其他異性互動親暱、言行曖昧，使雙方婚姻之裂痕益形擴大，顯見雙方對於經營和諧幸福之婚姻生活已無任何期待，非但客觀上已無繼續維繫婚姻生活之可能，主觀上亦已無繼續維持婚姻之意願，實已構成婚姻難以維持之重大事由，而人妻行為，乃雙方婚姻破裂之主因，因此判准2人離婚。