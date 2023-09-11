名作家吳淡如理財有術，Joeman曾開箱她8000萬的養生豪宅，在日本的北海道及東京也有置產，近日無辜還被波及「租客吵鬧」。讓她忍不住吐有關峇里島房子的無奈。

吳淡如透露，侯文詠的妻子張醫師曾來向她借房：「我們要去峇里島，妳的別墅可以借我們住嗎？」她困惑表示自己根本沒有在峇里島置產，對方卻說：「我們不會告訴別人的……妳不用否認，因為上次我們去旅遊，那個導遊指著妳的房子給我們看！好大，好漂亮。」

吳淡如後來推敲出這個傳聞的起源，是早期她曾主持一個旅遊節目，到當地去走訪時，有一位導遊向她推銷：「妳要不要買我們的房子？很便宜喔。」她打聽了一下，得知外國人不能持有印尼房產，必須委託當地人，雖然那位導遊熱情自薦：「我可以幫妳持有啊。」但她還是沒有下手。

對此，吳淡如透露：「我怎麼可能這麼容易信任他？我們剛認識吧？當時一間房子只要台幣三四百萬，跟台灣比起來也的確很便宜，但是萬一廟跟著和尚跑了怎麼辦？」雖然現在峇里島房價漲了不少，但她一點都不覺得可惜，「不能買在自己名下的房子，就跟把錢全部放在別人的背包裡一樣，何況他還是一個遠遠放在外國的別人的背包。」

吳淡如無奈表示，自己在峇里島真的沒有房子，可是所有峇里島帶台灣客的導遊，「都言之鑿鑿地確定我有一間房子」，讓她感嘆「最近又有人跟我推銷柬埔寨的房子。你以為我沒有看到新聞嗎？還是說我給人的印象就是一個亂買房子的傻子？那我可要好好面壁思過」。