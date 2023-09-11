喬柯維奇親吻冠軍美網獎盃。（美聯社）

塞爾維亞男網球星喬柯維奇（Novak Djokovic）在2023年美國網球公開賽奪冠，完成追平澳洲退役傳奇女將瑪格莉特寇特（Margaret Court）24座史上最多打滿貫單打冠軍紀錄，賽後他換上拜託團隊幫他找人製作的特製短T，除了有他和NBA已故球星Kobe布萊恩（Kobe Btyant）的合照，也有24這個數字。

頒獎典禮上喬柯維奇解釋穿上這件T恤的原因，表示7天前就有做這件T恤的想法，幾天前他也沒公開跟任何人說自己有請團隊幫忙製作這件短T，「Kobe跟我是很好的朋友，他有贏家的心態，在我遇到受傷或其他低潮時，透過友善的方式給我建議，幫助我走出低潮，他是很值得信賴的人，他過世的消息給我打擊很大，24是他的背號，也是我這座美網冠軍很好的象徵。」

喬帥並說，自己達成生涯四大賽24冠紀錄，Kobe的背號也是24，又是湖人隊的傳奇名將，所以他認為這件短T是很好的紀念品。