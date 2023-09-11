為期2天印度新德里G20峰會已於今日結束，義大利總理梅洛尼在此場峰會上主要與英國首相蘇納克、G20峰會東道主印度總理莫迪與中國國務院總理李強進行雙邊會晤，增進彼此雙邊關係。

為期2天在印度新德里舉辦的20國集團（ G20）峰會已於今日結束，義大利總理府新聞稿指出，此次義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在此場峰會上主要與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、G20峰會東道主印度總理莫迪（Narendra Modi）與中國國務院總理李強進行雙邊會晤，增進彼此雙邊關係。

梅洛尼在峰會正式開始前先與蘇納克舉行雙邊會談，重點討論G20峰會的籌備工作，以及繼續支持烏克蘭等優先事項。此外，承諾提供安全保障，並確保對社會的主要挑戰（包括人工智能的挑戰）能做出有效的全球反應。兩國政府還一致認為，在非洲發展面臨的問題，都是雙方共同努力解決的方向，包括難民潮與不人道的人口販運行為。

梅洛尼另外也與G20峰會東道主印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行雙邊會晤。梅洛尼首先向莫迪祝賀此場峰會取得成功。兩人會談重點在討論G20議程和雙邊關係進展。梅洛尼還介紹了義大利未來擔任七國集團（G7）輪值主席國的主要議題，其中更加關注人工智能的國際監管，此議題總理府新聞稿指出，與會者一致認為，G20和G7之間應進行有效協調。

至於義印雙邊關係，梅洛尼3月初訪問新德里之際，義大利將與印度的關係，從雙邊關係提升至戰略夥伴關係的新水平，兩人也討論了在能源轉型、數位化、太空和國防等戰略領域方面的合作。（編輯：陳承功）1120911