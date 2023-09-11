「斧頭幫」亞特蘭大勇士成為本季首支確定闖進季後賽的球隊，11日他們奪下第93勝（49負），猛將小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）在全場觀眾的「MVP」歡呼聲中擊出2打點安打，幫助球隊5比2逆轉海盜。小阿庫尼亞本季35轟、93打點、64盜壘，還有打擊率0.336、攻擊指數1.001，確實是國聯MVP超級熱門。

小阿庫尼亞透過翻譯說：「每次我聽到MVP呼聲，我都會起雞皮疙瘩，很幸運當我聽到歡呼的時候，我有辦法打出去。」

第7局下半勇士兩出局落後1分，一二壘有跑者，小阿庫尼亞擊出中間方向撞牆的深遠平飛球，兩位跑者都回來得分。有趣的是小阿庫尼亞居然跑不到二壘，他是大聯盟盜壘王，似乎是因為興奮過頭沒有全力跑。

勇士總教練史尼克（Brian Snitker）說：「恭喜大家，我們取得季後賽席位了，這並非我們春訓的目標，我們的目標是分區冠軍，不過這仍是一件大事。」話雖如此，勇士幾乎也等於拿下國東冠軍了，本季大都會自爆，馬林魚後繼無力，老二費城人還有15場勝差的巨大差距。

在新版季後賽制度，兩個聯盟戰績最好的分區冠軍可以免打首輪，所以勇士剩餘的任務是避免被國西的道奇追上（87勝55負）。在小阿庫尼亞的國聯MVP之路，主要的競爭者也是道奇的貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）。