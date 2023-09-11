「金曲歌王」王力宏9日暌違4年重返小巨蛋舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，這也是他陷入離婚風波後首度公開露面，圈內好友紛紛到場欣賞與祝賀，藍心湄受訪時誇他是厲害的創作歌手，但擔心他在演唱會的發言可能會引來前妻的誤解，而經紀人邱瓈寬（寬姊）也表示藍心湄是好意，不希望王力宏被誤會，而陳美鳳也到場支持王力宏感嘆「很多事只有當事人才明白」。

藍心湄今與陳美鳳、蔡康永等人一同觀賞王力宏的演唱會，受訪提及他的首場表現，藍心湄直誇他是厲害的創作歌手，隨後話鋒一轉，表示今一早起床看了王力宏首場演出的影片，對於他在台上說的很多話感到不解，認為他不該多說話，無意間可能挑釁了前妻。

陳美鳳（左起）、蔡康永及藍心湄今進場受訪。（陳俊吉攝）

藍心湄苦勸表示：「他（王力宏）不要胡說八道，該說的話、給懂得說的人說就好」，直言王力宏在台上說的話，聽得她起雞皮疙瘩，開玩笑表示：「他今天再胡說我就（從包廂）跳下去打他。」演唱會主辦單位寬魚國際執行長邱瓈寬（寬姊）隨後也為藍心湄發言緩頰，委婉表示：「心湄也是好意，要他（力宏）不要多說，他首場講了『真相不重要，流量最重要』，容易被誤會。」

而陳美鳳聽完演唱會後，則表示每個人都會在歌曲中找到自己的回憶，感嘆：「很多事只有當事人才明白，我們在別人的故事裡當觀眾，也能在故事中學習成長，今晚單純的感動～單純的美好。」並大讚王力宏的歌聲讓她起了雞皮疙瘩，「也太有才華惹」。