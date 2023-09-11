雖然現如今已推出多家寵物友善餐廳，能給予飼主和毛小孩們舒適的用餐環境，但於一般餐廳中，大多數人出於寵物毛髮沾染食物的憂慮，也因此加以排斥寵物出現，更遑論「人狗同桌」共食。但卻有飼主卻直接將愛犬放在餐桌上，遭網友質疑，沒有公德心且恐怕引起衛生問題，這種行為引起網友熱議。

日前就有一名網友於臉書社團「路上觀察學院」發佈一張照片，並根據畫面可見，一對夫妻於餐廳用餐本是日常一幕，未料他們卻將寵物狗置於桌上，觀感略顯不雅也引發一陣熱議，更令原Po對此笑道：「遠看還以為桌上那隻是烤乳豬！」

該貼文一經發佈，網友也紛紛留言表示：「我不討厭狗但我不希望狗出現在桌上」、「我自己養狗也不接受放餐桌上，就算是人類幼獸也不會容忍爬到桌上」、「把寵物放在吃東西的桌上真的很沒公德心」、「我家的餐桌也不讓狗跳上去，這是家教也是規矩。寵物也要好好的教，有些餐廳因為一些飼主的壞習慣，變得對寵物不友善。」