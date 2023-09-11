女性健美運動的先驅麗莎里昂（Lisa Lyon）把健美提升到美術水平，也曾主演健美電影，漫威電影《幻影殺手》還是以麗莎里昂為角色外觀的原型，日前傳出麗莎里昂已經進入「臨終關懷」階段，而美媒8日則證實她已經離世的噩耗，享壽70歲。

麗莎里昂從大學開始接觸舉重，踏進健美運動，26歲在國際健美聯合會女子世界職業健美錦標賽拿下冠軍，之後在雜誌、電視脫口秀節目中，宣傳女性健美，還寫了一本關於女性舉重訓練的書，麗莎里昂被評為「一位代表這項運動並將健美運動提升到美術水平的女性媒體關係活動家」，並於2000年入選IFBB名人堂。

麗莎里昂也有短暫的演藝生涯，參與電影《水手三冠》、健美電影《Getting Physical》演出，並登上雜誌《花花公子》，漫威電影《幻影殺手》還是以麗莎里昂為角色外觀的原型，日前傳出麗莎里昂進入洛杉磯一家臨終關懷機構接受治療，根據《TMZ》報導，麗莎里昂不敵胃癌，8日在聖費爾南多谷的家中過世，享壽70歲。