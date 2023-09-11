投資人眼中很搶手的Arm，在美國時間13日完成承銷作業後，每股新上市訂價預估將落在47至51美元之間。同時，Arm的IPO應該也是過去兩年以來，美國股市中規模最大的一樁。

因Arm被超額認購，故有可能會提高新掛牌訂價，Arm的估值也應該會超過545億美元。軟銀這次只打算釋出50億美元等值Arm的股票，故保留約90.6%的股份不釋出，跟之前市場預估一樣地惜售。

根據了解，軟銀希望把Arm的市值拉升至640億美元。但無論是軟銀還是Arm都沒有正面回應。就算Arm上市後的價值不到640億美元，應該也比3年前欲賣給NVIDIA的400億美元要多。

路透社指出，不少科技大廠已經成為Arm的主要基石大股東，像是蘋果、NVIDIA、谷歌母公司Alphabet、超微、英特爾以及三星電子等。受到全球不景氣影響，Arm在截至3月底的12個月期間，營收為26.8億美元，較去年同期27億美元差不多，並沒有顯著成長。

上周，Arm曾表示，在雲端運算僅有10%市占率，故還有更大進步空間，預計到2025年底，年增率估上看17%，這得拜人工智慧AI之賜。占41%的汽車項目，預計將成長16%，手機等行動業務估只有小增6%。

至於收取的專利使用費一直在增加，最新財年的權利金為16.8 億美元，較上一財年15.6億美元要多。根據統計，Arm在2023財年期間，全部營收26.8億美元內，中國大陸的貢獻度為24.5%，差不多是四分之一。