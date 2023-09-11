各項新應用帶動AI伺服器建置熱潮，由於AI伺服器高速傳輸要求的頻寬愈來愈高，高速訊號透過PCB傳輸，訊號衰減過高，在載板間或CPU與GPU間的訊號改採新開發高速跳接線傳輸，不但可解決訊號衰減過高問題，更可提升傳輸距離，新的傳輸方案更能為伺服器業者減少昂貴PCB材料使用面積，降低關鍵材料成本。

羅偉仁表示，伺服器內部高速跳接線現在是我們聚焦的產品，針對AI伺服器，我們開發出Slimluster系列產品，目前已陸續通過國內外組裝廠認證。

據了解，嘉基Slimluster PCIE 5 Cable_MCIO Application目前已陸續打入國內外Nvidia供應商，依目前高階AI伺服器搭載8顆GPU，約要3組MCIO架構產品(每組架構約需6到8條SlimLuster跳接線)，隨著AI伺服器於今年第4季起開始放量，嘉基預估，明年伺服器外部AOC傳輸線及Slimluster內部跳接線系列約佔營收比重可望達10%以上，由於新產品內部線系列產品毛利率將明顯高於公司整體平均毛利率，對嘉基的獲利將有正面的助益。

除Slimluster系列產品產品，嘉基應用在資料中心400G/800G傳輸線產品亦已蓄勢待發，其中採用銅線400G線束已進入量產，800G則準備進入量產；至於光通訊400G產品已上生產線試產，至於800G則還在設計測試中。

至於桌上型電腦的Monitor部分，目前開案Thunderbolt 4中高階都會有，嘉基預估，明年滲透率可望從目前低於5%拉升至30%~50%，為嘉基營運增添動能。

受到PC/NB市況不佳影響，嘉基今年上半年稅後盈餘為1.88億元，年減23.15%，每股盈餘為3.04元，累計前8月合併營收為16.7億元，年減24.93%。

羅偉仁表示，第2季是谷底，營運最壞狀況已過，雖然全年營收不可能比去年好，但下半年獲利看起來還可以，毛利率有機會跟去年全年差不多，明年業績也會比今年好。

為因應客戶需求，嘉基啟動泰國建廠，在原有廠房往上增建一層樓，讓廠區面積倍增，土建部分預計11月完成，12月進駐設備，明年第1季開始投產，第2季客戶認證後進入量產，量產後產能約佔現有產能的1/3；至於桃園龍潭新廠目前送審建照中，如果順利，預計明年下半年動工。