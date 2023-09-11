多種病毒在社區流行，小兒科醫師陳信宏表示，小嬰兒在家都未出門，卻先後確診呼吸道融合病毒（RSV）和腸病毒，讓父母質疑「怎麼會感染？」詢問才知父母返家後僅用酒精消毒雙手，未確實洗手消毒，他提醒酒精只對部分病毒有殺菌效果，確實洗手才能防疫。

陳信宏近日於個人臉書粉專指出，小嬰兒發燒又咳不停，經檢查和快篩，確診感染呼吸道融合病毒（RSV），經治療5天已好轉，但才過幾天，父母又因小嬰兒發燒，帶回門診檢查，結果又被傳染腸病毒，小嬰兒的父母質疑，孩子都在家沒出門，怎會染腸病毒？

陳信宏詢問才知道，小嬰兒的父母外出返家，沒有確實洗手，僅用酒精消毒，但酒精只對部分病毒有殺菌效果；陳信宏提醒，家中有嬰幼兒，外出返家一定要確實洗手消毒。

根據疾管署網站，呼吸道融合病毒（RSV）可藉由咳嗽、打噴嚏等飛沫傳播，若接觸到眼結膜、鼻黏膜或口腔等就會被感染，或間接接觸環境中受汙染的表面或物體，如門把、玩具等物品，再觸摸眼口鼻也會傳染。

腸病毒則主要經由腸胃道（糞、口、水或食物污染）或呼吸道（飛沫、咳嗽或打噴嚏）傳染，也可經由接觸病人皮膚水泡的液體而受到感染，新生兒則可能透過胎盤、孕婦分娩過程或產後人際接觸等途徑感染腸病毒。在發病前幾天，喉嚨部位與糞便就可發現病毒，此時就有傳染力，通常以發病後一周內傳染力最強；患者可持續經由腸道釋出病毒，時間長達8到12周之久。