台北市道明外僑學校今日恢復上課，一早便出現接送學生上學的車流。不少學生說，不用再遠距教學，能到校上課很開心。（蔡佩珈攝）

受到大直街房屋坍塌災變影響而停課的道明外僑學校11日復課，家屬牽著學生速速進入學校。（季志翔攝）

台北市道明外僑學校受到基泰大直事故影響，上周五預防性停課一日，改採線上教學，校舍經結構技師公會評估安全無虞，今日恢復上課，一早便出現接送學生上學的車流。不少學生說，不用再遠距教學，能到校上課很開心。

教育局表示，經結構技師公會評估，道明外僑學校建物結構安全無虞，經評估，該校11日恢復正常上、下課，將派人員在上午7時30分至8時、下午2時30分至3時50分上、放學時段，加強留意交通車通行狀況。

一位國小生說，上周五預防性停課改採線上教學，原本今日要持續遠距上課，後來校方通知要到校上課，爸媽有特別叮嚀在校要注意安全，但她覺得復課有經過專業評估，應該還好，而且今天能夠上學感覺很愉快，因為線上教學很麻煩。

林姓國中生則表示，爸媽沒有特別叮囑上學要注意安全，但她透過照片看到操場裂縫，還是感到有些緊張，不過遠距上課一天，今日再次回到學校上課，還是感到很開心。

一位高中生則表示，他以前每天中午都會到操場踢足球或打籃球，但聽說操場破損現在無法使用，也被圍起來，感到很沮喪，今天中午只好到圖書館看書。

中等教育科長黃喬偉表示，教育局上周五、六都有派人到校協助校方復原教學環境，尤其是教學區校舍，有先請結構技師評估安全無虞，今日才恢復上課。

他指出，目前鄰近事故現場的操場及遊戲場下陷跟龜裂，已先圍起來，也請校方向學生宣導勿靠近或進入，最快今日下午廠商會與校方討論修復細節。