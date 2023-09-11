高雄57歲高姓男子9日闖紅燈遭到員警攔查，警方從高男身上聞到陣陣酒味，表示要實施酒測，沒想到高男1秒化身理由伯，對著警方著急地說「我要趕上班」、「我昨天才喝半罐啤酒」，並多次故意吹氣失敗，讓員警無奈表示「到底有沒有吹」？沒想到酒測值出來為0.43，員警還貼心叮嚀如果昨夜的酒到現在未退要記得去醫院檢查肝，最後依公共危險罪送辦，闖紅燈部分也開罰。

高男9日早晨5時許因連闖紅燈遭到員警攔查，沒想到高男身上竟飄出陣陣酒味，讓員警不得不詢問高男是否有飲酒，不過高男卻一再推託，一下說著要趕上班，一下又說昨天才喝半罐，不停轉移焦點。

不過員警可沒就此放過他，高男先是吹測酒精感知器，酒精感知器也相當不給面子的亮起紅燈，讓員警直呼不可能，還貼心叮嚀如果只喝半罐到現在還沒退酒，要記得去醫院檢查肝。

後來員警利用酒測器讓高男實施酒測，沒想到高男多次故意吹測未果，讓員警相當無奈的說「到底有沒有吹啦？」最後高男發現自己難逃此劫，只好乖乖的認真吹氣，讓員警怒斥「你前面都不吹」，最後酒測值為0.43，依公共危險罪送辦，並依道交條例對闖紅燈部分，處1800元以上5400元以下罰鍰。

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