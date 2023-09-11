烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，對俄羅斯占領軍奮勇展開反攻的烏軍，過去一週已在南部前線取得斬獲。與此同時，東部巴赫姆特（Bakhmut）附近也有進展。

路透社報導，針對過去3個月的反攻行動，烏克蘭官員早已提出在東部和南部取得些許進展的說法。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上述最新評論似乎證實了相關評估。

澤倫斯基說：「過去7天以來，我們在（南部）塔夫里亞（Tavria）區段取得斬獲…巴赫姆特區段也有進展，是的，有進展。」

他表示，烏軍在東部其他戰線守住據點，包括靠近俄軍主要攻擊焦點的阿夫迪夫卡（Avdiivka）和馬林卡（Maryinka），以及同樣蒙受俄軍進一步向北挺進威脅的利曼（Lyman）和庫皮揚斯克（Kupiansk）。

阿夫迪夫卡的軍事行政首長巴拉巴希（Vitaliy Barabash）表示，烏軍利用俄軍專注於某區段的機會挺進，拿下阿夫迪夫卡南部的奧皮特涅村（Opytne）一部分。

他說：「依我看來，這非常重要…坦白說，敵人在南部這個方向有點疏忽。」

他還說，這次進展是「雷霆襲擊行動」，在聚落的戰鬥也持續進行。

阿夫迪夫卡有一座大型焦煤提煉廠，已遭俄軍常態性攻擊長達數月。

烏克蘭武裝部隊參謀總部通報巴赫姆特附近戰事順利。俄烏兩軍在巴赫姆特地區激戰將近一年，今年5月落入俄軍之手。

參謀總部晚間報告稱，克利什基夫卡村（Klishchiivka）附近的「襲擊行動帶來局部勝利」。位在巴赫姆特南側高地上的克利什基夫卡村被視為收復巴赫姆特的關鍵。（譯者：何宏儒/核稿：曾依璇）1120911