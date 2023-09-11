一名更生人發文分享，過去走偏的時候，月入10幾萬，如今改過向善，出來當上班族每月卻只能領28000元，巨大的落差讓他很痛苦，因此想知道過來人都是怎麼熬過去的，不少人建議原PO忘掉過去，重新開始好好生活；但也有人吐槽說，賺錢不容易，如果為了幾10萬就能讓原PO忘記走偏的下場，那重操舊業是遲早的事。

一名網友近日在「匿名公社」上分享，他是一名更生人，以前一個月隨便就有幾10萬的收入，後來改過向善，如今成為一位上班族，每個月薪水只有28000元，薪資巨大的落差讓他飽受衝擊，也為此感到很痛苦，感覺勞動回報不平等，因此很好奇那些金盆洗手的朋友，大家都是怎麼熬過這樣的大起大落。

貼文引起網友討論，不少過來人分享，重新做人並不容易，花時間想想自己到底要什麼。「我也曾走偏，被抓去外島關了幾年，後來有了家庭，才決定要好好做」、「以前月入10幾萬，但錢來得快、去得也快，進去蹲以後，出來啥也不是，做正當的工作存錢比較實在」、「賺得多但風險大，賺得少但至少不用怕出事，你想怎麼選？」

另也有網友吐槽說，賺錢本來就不是輕鬆的事情，如果為了幾10萬就能讓原PO忘記被關的下場，那說實在的不覺得你有想當「更生人」，終究會再度為了錢重操舊業。