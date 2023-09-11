北市中山區大直街「基泰大直」工地7日晚間發生重大公安事故，造成鄰近民宅嚴重龜裂下陷。民政局長陳永德昨（10）日發文坦言很自責，「身為三十年的民意代表，我曾無數次的處理損鄰案件，居然這次漏接了」，直言不知道要怎麼面對大家，並向民眾和首當其衝的台北市長蔣萬安致歉。

陳永德昨在臉書提到，他到士林的旅店安置所聽災民的心聲，並透露蔣萬安交待他站起來勇敢說，「短期的食、衣、住、行，我們承擔，進駐每個安置旅舍，陪大家吃睡與心聲，我們隨時都在」。

陳永德強調，交通、上班、毛小孩、衣物、小孩通學、租屋住宿，蔣萬安市長與大家同在，公道不是自在人心，是一定償還民眾一個公道，並再跟大家深深一鞠躬。

陳永德也坦言很自責，身為三十年的民意代表，曾無數次的處理損鄰案件，居然這次漏接了，還位居民政首長，「不知道要怎麼面對大家！對不起民眾和首當其衝的市長！」