儘管老鷹後衛薛洛德在世界盃男籃賽金牌戰貢獻28分，幫助德國拿下隊史首金且獲選世界盃MVP，但他賽後還是不禁抱怨，「最近我們以為所有世界盃比賽都在德國電視台播出，其實只有金牌戰直播而已，籃球是一項偉大運動，我希望我們可以因為過去兩年所做的事情獲得尊重。」

「10年前當我開始加入德國國家隊時，我們陣中有諾維茲基，但沒人知道我們隊伍還有誰，」薛洛德說，「現在我們去了日本與菲律賓，他們都認識我們了，我們希望在我們自己的國家，也能獲得這種尊重與認可。」

薛洛德也坦承自己從小到打的籃球偶像並非諾維茲基，「如果說我從小崇拜他，那我就在說謊。我小時候喜歡看康利、帕克、保羅這些球星比賽，但當我去NBA試訓且到了達拉斯，諾維茲基遇見我且說，記下他的號碼，且要發訊息或打給他，我們一直保持良好關係，我對他只有愛。」

「諾維茲基當然是史上最強大前鋒之一，他改變了籃球比賽，也拿過NBA總冠軍，場外更是很酷的人，」薛洛德說，「2015年能跟他一起在世界盃比賽真的很棒，但如果沒有團隊通力合作，我們不可能做到這一切，必須向每個人致意。」