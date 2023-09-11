許多人會買各種LINE貼圖，聊天時用圖片傳達心情，不過一名女網友日前發現一款貓咪動態貼圖，沒想到一按圖片嚇到，兩隻可愛的貓咪竟然上下交疊不停抖動，充滿性暗示的畫面讓女網友苦笑問「到底是怎麼通過審查的？」

原PO在Dcard發文，日前看LINE的推薦新貼圖時，被一組可愛猴子的貼圖吸引而點開，結果看到同作者的另一款貓咪動態貼圖，感到傻眼，「總覺得姿勢不太對勁...」。

原PO按下貼圖後，一灰一黃的可愛貓咪開始上下交疊抖動，還有前後抖動的姿勢，強烈的性暗示讓原PO笑虧，「這未免也太明顯了吧，真的很可愛，到底怎麼過審的？好好笑。」

可愛的2隻貓咪做著色色的姿勢，引發網友討論。(翻攝自Dcard)

文章一PO出後馬上吸引網友討論，還有許多老司機掏錢買下去，「買了買爆」、「我早買了，和男朋友都傳這個」、「可愛貓貓能有什麼壞心思？」還有人表示，「其實很多這種會偷渡色色的貼圖，之前跟前男友都會買來互送，現在分手了覺得刺眼」。