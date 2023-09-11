受惠車用與AI伺服器高階運算訂單強勁，元山8月合併營收3.65億元，月增16.92%，年增26.45%，為歷年同月新高，累計前8月合併營收為24.92億元，其中車用方面，元山長期與歐洲、中國一線車廠維持良好合作關係，目前也已與車用IC供應商調整、優化晶片到庫流程，歐洲訂單能見度至2025年穩健無虞。

元山指出，目前中國車廠正在改變汽車開發時程以加速周轉效率，拉貨速度變動性提高，不定期會有量大急單，對於急單頻率提高，元山因應之道是與Tier1供應商策略合作，將既有客製化平台項目發展成新專案，可望藉此契機爭取更多Tier1、Tier2供應商，提升大陸市場營運規模，樂觀看待整體車用市場發展。

在高階運算方面，AI伺服器、網通及高階電競蓬勃發展，帶動散熱需求，出貨穩定成長，伺服器部分，元山掌握核心冷凍空調技術，持續研發、創新，提供高附加價值及高利基之產品，若客戶未來有客製化需求，也能配合客戶提供支持，相關事業增長空間穩健向上。

元山表示，公司已於上半年取得車用IC穩定供應方案，供貨狀況逐步回穩，且伺服器相關散熱需求上揚帶來的效益，目前達伸廠及台灣廠都已滿載，下半年會明顯比上半年更好，全年營收可望比去年好。

節能減碳與永續發展為全球重要趨勢，在ESG推動上，台灣廠區已完成碳盤查認證，高雄仁武產業園區將於2025年正式啟用，規劃為營運總部、研發、車用及高階散熱風扇製造中心，下一步也包含非台灣、非中國之第三生產基地與考量；中長期布局上，看好車用與通風散熱領域發展趨勢，未來隨台灣新廠落成，將為元山挹注更多成長動能，集團營運規模可望再攀高峰。