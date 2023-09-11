第一金控8月稅後盈餘為19.01億元，月減率29.9％，因金融市場震盪致主要子公司的投資收益下滑，進而影響各子公司8月獲利表現，惟第一金累計前8月稅後盈餘仍符合預期，達177.74億元，EPS為1.31元。

華南金8月稅後盈餘23.77億元，與前月相當，主要子公司華南銀行8月賺23.52億元，累計稅後盈餘140.6億元，銀行、證券與產險3家子公司累計獲利均較去年成長。

華南銀行今年上半年投資收益大增，上半年稅後盈餘為105.12億元，創歷來同期新高，在金融換匯交易(SWAP)全年收益預期可望逾80億元創高下，華南金全年獲利有機會挑戰歷史新高，向200億元大關挺進。華銀上半年SWAP收益達到約40億元，會視台美利差變化與資金成本，若有穩定低成本美元資金，就會伺機積極承作。華銀評估下半年的SWAP相關收益，不會低於上半年，也就是全年SWAP收益就有逾80億元可期。