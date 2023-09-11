享譽國際的指揮大師尼爾森斯，11月將親自率領百年天團萊比錫布商大廈管弦樂團訪台，曲目有孟德爾頌、舒曼、布魯克納、華格納等，以兩套曲目在北中南巡演。

萊比錫布商大廈管弦樂團是歷史上最古老的民間管弦樂團，曾榮獲歐洲文化遺產認證。最初由貴族與市民共同建立，因城市對音樂的需求不斷增加，樂團的規模也隨之擴張，後來利用布商的貿易大樓改建為音樂廳作為舉辦音樂會的場所，樂團也因此得名。

擁有悠久歷史的布商大廈管弦樂團，接受過孟德爾頌、尼基許、福特萬格勒等指揮大師的帶領，也是舒伯特名曲C大調交響曲《偉大》、舒曼交響曲等作品的首演團隊，音樂家莫札特、布拉姆斯、柴可夫斯基也親自指揮他們的作品，在歐陸音樂史中有著不可動搖的地位。

安德里斯．尼爾森斯出生於里加，5歲時一場《唐懷瑟》的演出，讓他立下成為指揮的志向，他傳奇的音樂路途也由此展開。尼爾森斯師從楊頌斯學習指揮，在拉托維亞國家歌劇院初次登台便獲得絕佳迴響，兩年後成為該劇院的音樂總監，此時他僅有25歲。

2007年，承繼賽門．拉圖爵士，帶領伯明罕市交再創高峰。他在2011年曾代替因病無法登台的李汶，指揮北美五大之一的波士頓交響樂團，並獲得聽眾與團員一致性的好評，2014年，時年35歲的尼爾森斯成為波士頓交響樂團歷史上最年輕的首席指揮。2015年更打破了樂團五年合約的傳統，簽訂了8年的指揮合約。2017年，尼爾森斯則接任萊比錫布商大廈管弦樂團總監。

如今的尼爾森斯，率領著歐美兩大樂團，同時也是其他世界頂級交響樂團、歌劇院、音樂節的常客，2020年擔任維也納新年音樂會年度指揮。並與DG、留聲機唱片等公司簽約，出版多張專輯，不但獲得各項國際獎項認證，也擁有穩定銷量，可以說是古典樂壇的天之驕子。

11月11日台北首場，將有對該樂團影響深遠的兩大作曲家孟德爾頌與舒曼作品。孟德爾頌在1835年接掌萊比錫布商大廈管弦樂團的音樂總監，將樂團一手拉拔為歐洲頂尖的一線天團，並同時在1843年成立萊比錫音樂學院。1835年舒曼與孟德爾頌在萊比錫初識，孟德爾頌邀請舒曼至萊比錫音樂學院任教，而舒曼則稱孟德爾頌是「當代音樂家的第一人」。值得一提的是，本次樂團也將攜手2019年柴可夫斯基大賽銀獎、天才鋼琴家藤田真央，演奏舒曼a小調鋼琴協奏曲。

11月12日場次則有作曲家華格納的《崔斯坦與依索德》〈前奏曲〉、〈愛之死〉，以及布魯克納第九號交響曲。這兩天演出地點皆在台北國家音樂廳。