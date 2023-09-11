「歷史哥」李易修。（圖 / 擷取自大新聞大爆卦YouTube）

進口蛋相關爭議與民進黨總統參選人賴清德萬里老家違建案引發全國關注，但近期追打上述案件的時事評論員「歷史哥」李易修昨（10）日自爆，有「政府支援的入侵者」試圖竊取他的密碼，他今凌晨加碼再爆，調查局的調查員今年曾找上門，問他「有沒有收紅錢？」相關新聞引發鄉民熱議，有人更驚呼，「快要變白色恐怖2.0了」。

李易修昨在中天政論節目《週末大爆卦》指出，他的Google帳號遭「政府支援的入侵者」試圖竊取密碼，他的小編收到訊息「當下快嚇死」，相關報導經轉傳至社群平台PTT後引發網友熱議，但不少人對他的說法半信半疑。

而針對質疑，李易修今凌晨親自在PTT發文表示，他今年被勞動部、衛福部以及調查局查過，當時調查局的調查員透過媒體關係，直接約到他家訪談，最後還問他「你有沒有收紅錢？」他則回應「怎麼可能」，並稱若是有「就依法送辦吧」。

李易修坦言，在做YouTube政論之前，他不相信一個政府可以這樣做，「如果有誰說，我一定笑他被害妄想症」，但現在的問題已不是信不信，而是要怎麼自我保護。他強調，可以覺得他在唬爛，但若是遇上「就知道厲害了」，也重申，如果有人遇到類似麻煩，他願意提供幫助，因為只有大家站在一起，民進黨才不會這麼囂張。

許多鄉民在李易修的貼文留言表示，「這就是復刻的白色恐怖」、「喪心病狂的政府」、「警總快要復辟了，而且還是當初哭最大聲、被迫害的民進黨搞出來的」、「快要變白色恐怖2.0了，絕對的權力使人絕對的腐化，真的好可怕」、「對政治冷漠就繼續讓塔綠班統治吧」。