【全程字幕】批基泰神隱多日！總經理指「站在副市長旁邊」 李四川還原過程爆真相 @ChinaTimes ​

基泰建設於大直建案7日晚間造成鄰近房屋龜裂下陷，附近住戶緊急疏散，而基泰被批神隱多天，總經理馮先勉則反駁，當天到現場就站在副市長李四川旁邊。對此，李今(11日)上午在廣播節目中還原事發當晚狀況，當時有過來打招呼說自己是總經理，「但沒談任何事」。

李四川今在「千秋萬事」中談到，在基泰10日開記者會前，當天早上就找過總經理馮先勉到北市府開會，包含後面的災害復原、安置談論如何處理；針對馮總經理在10日記者會中，表示自己一直在現場一事，李四川指出，他講的其實是7日事發當天晚上，自己在當天晚上抵達現場後，一直在處理救災灌水任務，當下房子還沒坍塌下去，但因為灌水的速度來不及搶救，自己站在現場超過30幾分鐘，房子才全部沉陷下去。

因此，當時李四川詢問工地主任，「這麼大的事情，你們負責人都沒有在現場？就只有你一個主任在這裡？」對方才說「我們總經理站在旁邊那邊」。李進一步說，因為自己不認識馮先勉，從那天晚上過後，也沒有見過馮到現場關心，所以9日救災到一段落、必須談安置這部分，我也找了基泰建設的秘書、主任，要求中午叫馮來談一談有關救災、安置、往後受災戶等等問題，大家坐下來談，結果馮卻未接電話，秘書說也找不到總經理，是這樣子的狀況，那天才會在媒體面前發怒、嚴厲譴責基泰。

李四川透露，後來到10日上午聯繫到馮，雙方才約9時30分到台北市政府開會，達成後續3點承諾。此時，主持人王淺秋詢問，那經過工地同仁介紹馮先勉是總經理後，那他有沒有過來跟你稍微討論一下發生什麼事，或者就站在旁邊像個路人一樣圍觀？李回應，「有過來跟我打招呼說自己是總經理，但沒有談任何事」。