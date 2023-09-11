七旬資深藝人陳麗卿曾是《七仙女》幕後代唱，並於《群星會》固定演唱，在50年代可說是紅極一時，演藝事業順遂的她，曾在台北置產4棟房，好不風光。不過卻被爆料遭兒子動粗，如今晚年淒涼，還慘到挖餿水果腹，她也揭近況全說了。

陳麗卿事業上名利雙收，結婚後將重心放在家庭，選擇淡出演藝圈，當時邁入婚姻的她，以為找到人生下半輩子依靠，豈知竟是人生噩夢的開端，有暴力傾向的丈夫多次對她家暴，因此徹底心死決定離婚，沒想到接下來兩段婚姻，仍舊是以離婚收場，更傳出晚年時不僅被酗酒的兒子家暴，更罹患高血壓等疾病，更傳出晚年曾困頓到最慘時翻餿水來吃。

陳麗卿３段婚姻皆以離婚收場。（圖／中時資料照）

對此，陳麗卿駁斥：「用膝蓋想都知道，什麼喝餿水、挖餿水啊？我自己現在講都覺得好可憐耶，我過得很好啊，經常出門唱歌散步，真是莫名其妙。」不過她曾嘆說養貓還比養兒子好，可看出母子關係可比決裂，她難掩悲傷表示：「沒有聯絡了，久了我也麻木了，我覺得一個人也很好，應該是我們的緣份不夠，算命的以前也這樣說。」

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