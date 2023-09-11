統振8月合併營收為1.92億元，月減少1.31％、年增加26.55％；累計前8月合併營收為14.42億元、年減少21.4%。

統振表示，自今年6月獲金管會核准通過泰國移工小額匯兌業務後，來自泰國外籍移工申請與使用Quick Pay的需求持續增加，創造旗下小額匯兌QuickPay APP會員人數逐月放大，可見QuickPay APP於全台東南亞移工圈的滲透率獲得良好的增長，推進公司8月來自金融科技的業績較7月及去年分別成長7.26%、106.47%，且遞出今年單月營收新高之成績單，是貢獻統振整體8月營收在流通事業業務成長幅度減緩下，依然能保持1.92億元、且年增率達26.55%的關鍵。

後疫情時代百業待興，加上少子化的趨勢明確，根據勞動部發布最新人力需求調查，今年第四季的人力需求將較第三季增5.2萬人，且根據國發會預估，2030年勞力缺口將達40萬人，在台灣接軌國際ESG轉型脈動下，統振看好隨著政府祭出更多外籍移工來台相關政策，將有利於統振之金融科技業務良好的開拓環境。

展望2023年下半年營運表現，統振仍將著重在高穩定現金流之金融科技事業體，全力搶佔更多外籍移工匯兌市場的版圖，並積極與更多策略合作夥伴，以朝向打造外籍移工金融科技生活圈為目標，發展更多元化的服務，隨著QuickPay APP有效註冊會員數與匯款筆數齊步揚升，在成本費用固定下，有助帶動統振整體毛利率與獲利表現。