湖口鄉發生大貨車撞早餐店意外！1輛載運飼料的大貨車從新埔往湖口的湖新路方向行駛，11日上午7點半在大下坡路段突然煞車失靈，直接撞上民宅和早餐店之間的屋柱瞬間起火，火勢很快撲滅，司機受輕傷，幸未波及其他人車。

大貨車在下坡時撞到八德路一段769號民宅，新竹縣消防局派遣2車5人前往救援，消防人員到場時已無起火情形，駕駛表示擦傷無大礙，不需送醫，瓦斯公司人員到場偵測早餐店的天然瓦斯後表示無破裂無洩漏，並做後續處理。

湖口鄉長吳淑君在事發後到現場，她說，大貨車撞早餐店之前，店內有7、8個客人，聽到大貨車隆隆的聲響，眼見要撞到早餐店時，紛紛躲避，幸未波及民眾，而當時省道剛好是紅燈，上班車輛的停在路口，若是綠燈兩邊通行車輛，後果不堪設想。

大貨車撞早餐店後，整台車佔據省道南下車道，警方派員做交通指揮，受輕傷的司機稱，在下坡時完全沒有煞車，就撞到早餐店。警方在8點多交通尖峰時段將大貨車移開，恢復省道交通，肇事原因由警方調查處理中。