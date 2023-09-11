#BREAKING #Hungary A plane crashed during an air show in Hungary, killing two and injuring four. pic.twitter.com/GwZ3ffJoWF — The National Independent (@NationalIndNews) September 10, 2023

匈牙利官員表示，一場航空展今天發生飛機墜毀意外，造成2人喪生4人受傷。

法新社報導，事發在首都布達佩斯（Budapest）西南方約70公里的薩克什非瓦市（Szekesfehervar）鮑岡機場（Borgond airport）。

警方發布聲明指出，「根據初步資料，飛機上除了機師還有1名乘客。遺憾的是，兩人當場喪生。」

根據國家救護車局發言人說法，地面有4人受傷，包括3人嚴重燒傷。

根據媒體報導，墜毀的飛機為1951年份的北美航空（North American Aviation）T-28特洛伊（T-28 Trojan）教練機；而當地媒體的影片顯示，事發時這架飛機從天而降，並在地面爆炸。

警方在聲明中說：「這架小飛機墜落在一輛停放的車輛旁邊，殘骸撞擊下引發熊熊大火。」

國家救護車局發言人告訴法新社，「墜機事發地點距離航空展場地非常近」。這場航空展吸引數千人參觀。

在匈牙利，航空展極少發生事故。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120911