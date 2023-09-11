鈊象8月營收12.28億元，月增7％，年增21％，首度突破12億元，前8月營收91.78億元，年增17.9％。由於營收規模放大，加上台幣貶值效應，單月自結稅前盈餘為7.27億元，也創單月稅前獲利新高，每股稅前盈餘為5.15元。

智冠8月營收4.78億元，與上月持平，年增9％，前8月合併營收41.84億元，年增10％。8月份遊戲事業群因遊戲改版及儲值行銷活動帶動業績成長，但受數位廣告投放力道相對減緩，整體營收規模持平。

9月歡慶智冠MyCard點數17周年，將舉辦慶生加碼活動，另外，網龍以及遊戲新幹線《純白和弦》、《信長之野望 Online》等都有改版及中秋活動。藍新科技旗下第三方支付「藍新金流」積極配合國家健全第三方支付產業發展政策，並落實洗錢防治、詐騙打擊與資恐法律遵循，日前已通過數發部「第三方支付機構能量登錄」，成為國內首波通過審核業者。此外，藍新持續發展更多元的支付功能，預計於第4季開啟與中信資融合作的全新金融分期付款服務「Fula付啦」，以穩固的科技風險控管模式，提供用戶安全、便捷的「先買後付」購物體驗。

橘子8月營收8億元，月減32％，年減21％，主要延續上月暑假旺季改版內容，本月活動差異度較小；前8月營收70.9億元，年減14％。8月主力產品《新楓之谷》舉辦大型線下玩家市集，9月則接續與台灣知名插畫IP聯名合作，可望創造社群聲量與帶動用戶回流。熱門選秀節目《未來少女NEXT GIRLZ》進入賽制重點環節，beanfun!作為官方指定應援平台，為串聯線上線下應援，於三創生活園區打造首座實體熱力應援站，透過互動策展、粉絲專屬活動及少女見面會等內容，帶動Fancard、數位收藏卡及實體周邊等虛實商品熱度。

傳奇8月營收1.28億元，月減10％，年減6％，合併營業利益0.09億元，稅前利益0.2億元，每股稅前盈餘為0.28元，累計前8月稅前盈餘1.45億元，每股稅前盈餘為1.37元。

傳奇攜手亦樹遊戲合作，授權推出《卡利茲傳說》的療癒系馴龍冒險MMORPG手機遊戲，今年2月成功上線在台港澳地區取得不錯成績；另一方面，《聖劍-亞瑟傳奇》手機遊戲的日文版本在3月下旬登陸雙平台，而《Eden Eternal-聖境傳?》5月推出英文、日文和中文三種語言版本，新加入的這三款遊戲在上半年均維持穩定營運。在代理方面，引進奇幻冒險MMORPG手機遊戲《Tales of Dragon》的歐美版本，該遊戲於7月4日正式開始營運。