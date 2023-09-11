近年氣候變遷在全球證券市場均成為重要議題，國際永續準則理事會(ISSB)近期陸續公布IFRS S1及S2永續揭露準則，其中S2即為氣候相關揭露。為彰顯櫃買市場對氣候變遷相關議題之重視，並推動氣候永續投資理念，櫃買中心與FactSet UK Limited公司(下稱FactSet)於112年8月18日簽訂合作契約，作為雙方合作的起點。

櫃買中心表示，將與FactSet合作編製氣候韌性相關之系列指數，期能引起一般投資人及機構法人之共鳴，進一步推動氣候相指數化商品之上櫃交易，提供投資人參與氣候暨永續投資之新選擇，共同推動永續發展，相關指數預計於9月下旬正式對外發布。

美國Entelligent是一家氣候情境分析的公司，擅長以氣候科學(Climate Science)方法建立氣候評鑑模型，所發展的T-Risk指標為美國獲有專利的氣候模型。由於該模型採用多種能源類型及其價格，而不只限於碳排放，並使用五種計量模型、模擬不同情境以預測氣候變遷對各受評公司財務風險影響程度，幫助投資人在氣候變遷的挑戰下找出具韌性力投資標的。

櫃買中心指出，由於Factset的資料庫在業界具有領導地位，其著名的產業分類系統(RBICS)更為各家指數編製公司或投資機構所採用；此外，FactSet的合作夥伴Entelligent更在近年推出了全方位評估氣候風險的指標（即T-Risk），該氣候模型已於今年7月份在美國取得專利權，因此，櫃買中心本次特別與FactSet合作，運用T-Risk模型規劃推出氣候韌性系列指數。

櫃買中心預期，今年9月下旬氣候韌性指數推出後，將提高市場投資人對於氣候議題的關注度，也期望帶動氣候相關指數化商品發行及投資的風潮。