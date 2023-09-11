土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）昨（10）日表示，印度G20峰會期間他與美國總統拜登進行簡短的場邊交談，商討了土耳其採購F-16的議題，他說拜登將出售F-16與土耳其同意瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）掛勾，這讓土耳其人「非常惱火、嚴重不安」。

綜合路透社、土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，為期2天的印度新德里G20峰會昨日落幕，艾爾多安在會後記者會上表示，峰會期間與拜登進行短暫的場邊交談，談論美國出售土耳其F-16戰機的議題，不過他對於拜登將軍售F-16與安卡拉同意瑞典加入北約的議題作連結感到失望。

「不幸地，在F-16議題上，夥伴們不斷提起瑞典，這種做法讓我們非常惱火（非常不安）。」他強調瑞典能否加入北約，決定權在土耳其國會手上。

土耳其2021年10月向美國採購價值200億美元的F-16戰機與79套土耳其戰機的現代化配備，這項採購案將包含40架F-16戰機，不過美國國會議員基於多項要求否決軍售案，其中包含土耳其是否同意讓瑞典加入北約。

7月艾爾多安同意將向國會提出批准瑞典加入北約的申請案，隔日美國也宣布拜登將與國會協商交付土耳其F-16戰機的進程。

7月，艾爾多安在北約峰會上同意，將瑞典加入北約的申請案提交土耳其國會批准，隔日，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）便宣布，拜登將與國會協商，推進交付F-16戰機給土耳其的進度。

不過至今仍不清楚美國何時交付F-16戰機，以及土耳其議會何時對瑞典亮綠燈。土耳其國會目前休會中，10月將展開新會期。

艾爾多安昨日在記者會上表示：「如果你說國會將決定（對土耳其的F-16軍售案），那土耳其的國會也是一樣。除非我們的議會批准，不然我不可能單獨說『好』。」

安卡拉指控瑞典窩藏對土耳其懷有敵意的武裝份子，其中多數為被土耳其、美國、歐盟列為恐怖組織的庫德工人黨（Kurdish Workers Party，PKK）成員。

艾爾多安昨日重申，在土耳其批准加入北約前，瑞典應該「信守承諾」、採取更多措施，當中也包含引渡庫德工人黨成員，以及避免瑞典境內出現支持庫德工人黨的集會遊行。

瑞典6月通過法案，禁止加入恐怖組織、或向這類組織提供後勤、財務支持的行為。