新北市貢寮區11日早上發生三部大型車輛追撞意外，造成濱海公路往基隆方向車流大排長龍。（翻攝照片／張志康新北傳真）

新北市貢寮區11日早上發生三部大型車輛追撞意外，造成濱海公路往基隆方向車流大排長龍。（翻攝照片／張志康新北傳真）

新北市貢寮區11日早上發生三部大型車輛追撞意外，造成濱海公路往基隆方向車流大排長龍。（翻攝照片／張志康新北傳真）

新北市貢寮區台2線濱海公路107.5公里處，也就是在馬崗、三貂角路段，11日上午近6時左右，發生一部水泥粉槽車追撞砂石車的意外，水泥粉槽車駕駛一度受困，經警消趕往現場救援，駕駛脫困送醫。但現場濱海公路卻因這場車禍，致往基隆方向大排長龍，一度回堵3公里。8時許恢復雙向通車，至於肇事原因，還有待警方進一步調查釐清。

據了解，11日早上5時52分，由45歲林姓男子駕駛的水泥粉槽車，沿著台2線濱海公路往基隆方向行駛，行經事發地點時，不明原因竟追撞前方由53歲周姓男子駕駛的砂石車，致使周男駕駛的砂石車再往前追撞43歲游姓男子駕駛的拖板車。

事發後，因為撞擊力道大，水泥粉槽車的車頭發生變形，林男的腳卡在了駕駛侳內，一度受困。新北市消防局六大隊趕到現場救援，立即破壞了駕駛座將林男救出。初步發現林男意識清醒，林男僅表示有點頭暈、腳部擦傷，初判沒有生命危險，旋即將林男送醫。

不過由於現場發生車禍的三部都是大型車輛，也造成濱海公路往基隆方向的交通受阻，一度回堵長達3公里。警方在現場進行交通疏導，勉力維持單線雙向通車。一直到上午8時許，將現場清理完成，才恢復濱海公路雙向通車。

至於這起事故的詳細肇事原因，還有待警方進一步調查釐清。