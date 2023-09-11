過去逾一周解放軍擾台力道減緩。但海葵颱風一走，美國及加拿大驅逐艦、護衛艦9日由北向南航又經臺灣海峽，此舉疑又挑起大陸解放軍敏感神經，逐漸加大擾台力道。國防部今（11日）表示，迄5時止，陸續偵獲共機蘇愷-30、殲-16、殲-10、運-9等各型機計26架次出海活動，其中11架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域、共艦13艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

避颱風逾一周，美加軍艦又來，13共艦大舉擾台演訓。(國防部提供)