陸美科技戰升溫，蘋果受到大陸宣布公部門禁用iPhone消息衝擊，近日股價市值大幅蒸發近2千億美元，財經媒體《巴隆周刊》撰文示警，仰賴大陸市場的15家跨國企業包括特斯拉等受到的衝擊最大。

報導指出，大陸疫後經濟復甦緩慢，因此對海外汽車、工業和消費品的需求量大幅降低，這些海外企業除了大陸市場需求乏力，還得面對來自陸企的競爭。

報導點名15家最易受到威脅的企業包括特斯拉、BMW、保時捷、歷峰、力拓、福斯、永利度假村、拉斯維加斯金沙集團、史華曲集團、Anglo Americana、Georg Fischer、阿特拉斯科普柯、梅特勒-托利多、博格華納以及智利Antofagasta等。

從不同領域來看，用於房屋建造的大宗商品，受到大陸的需求預料放緩影響，其中澳洲礦業巨擘力拓近一半營收來自大陸，將受到不小衝擊，其他包括英美資源集團、智利銅礦商Antofagasta，也分別有4分之1和5分之1營收來自大陸。

至於工業方面，瑞士商Mettler Toledo主要生產精密儀器，該企業曾警告大陸需求大幅惡化，預估接下來到年底的銷售將減少，消費品領域方面，因大陸消費者信心持續受挫，精品業者包括Swatch集團、歷峰集團也都將受到衝擊。