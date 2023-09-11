「遊艇大亨」犯3性侵案遭通緝 逃亡爽住眾女友家還藏槍

張姓男子自軍情局退休，在士林區經營遊艇公司，外表光鮮亮麗，實則犯下藥性侵3女，遭法院裁定自2018年6月起每天要到社子派出所報到，但因去年遭判刑9年，即將入監，他直接步上逃亡之路，輪流躲藏在眾多女友家中，士林警分局分局長黃水願高度重視，立即成立專案小組，本月5日在淡水北新路三段發現蹤跡，當場壓制並在身上起出一把仿克拉克手槍，住處查扣掌心雷手槍，訊後依違反槍砲彈刀條例、強制性交通緝等罪移送檢方偵辦。

51歲張男在遊艇界被稱為張約翰，有遊艇大亨之稱，曾經在軍情局擔任情報員，派駐在美國、墨西哥，中校退伍後經營遊艇生意，網路上強調自己擁有法國巴黎藍帶廚藝學院法式甜點文憑，多位明星曾搭過他的船，但張因沾染上毒品，2017年在忠孝東路KTV旁撿屍，陸續犯下3件強制性交罪。

張男犯下數案，法院要求張自2018年到2025年，7年間每天要到社子派出所報到，但他去年遭判刑9年確定，張男展開逃亡生涯，輪流在不同女友住處躲藏，隱藏3條通緝身分，女友也不知張男性侵通緝犯。

警方日前鎖定張男居住在淡水，趁她外出時衝上前將人壓制，她還一度要拔槍射擊，警方立刻壓制，並在他身上起出改造手槍，屋內還有掌心雷手槍、子彈等，訊後依法送辦。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。