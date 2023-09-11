許多傳統小吃都會用韭菜來當作內餡，雖氣味不是每個人都喜歡，但卻有很好的健康功效。對此，營養師林冠良表示，韭菜的鋅含量較多、又富含硫化丙烯，有刺激血液循環的作用，在一定程度上能提高雄風；還含有硫化物、檞皮素等，可減少氧化造成的血管阻塞。不過，他也提醒，哺乳女性若吃到韭菜可能會斷奶，應特別留意。

林冠良在臉書專頁「林冠良營養師Siin」發文表示，常聽聞吃韭菜可以壯陽，主要是鋅含量較多，同時又富含硫化丙烯，屬於一種揮發性精油，有刺激血液循環的作用，許多常見會散發刺激味道的食材都有，像是蒜、蔥，也因此在一定程度上可以提高雄風。

除了提高雄風外，林冠良接著提到，韭菜也含有其它種類的硫化物，有擴張血管的效果；還含有檞皮素，可抗發炎、抗氧化，也能減少氧化造成的血管阻塞，所以對血管健康也有助益，達到清血管的作用。

不過，林冠良提醒，有些哺乳女性若吃到韭菜可能會斷奶，雖效果因人而異，但最好還是多加留意，至於是什麼原理或成份導致，目前尚無定論。

另外，農業部指出，韭菜含有胡蘿蔔素、維生素A、C及蛋白質，還有礦物質鈣、鋅和磷，其辛香味來自硫化物，則具有抗氧化及降血脂作用。此外，豐富的纖維素能增強腸胃蠕動，防止便秘。然而，吃太多韭菜容易上火，且纖維較多不易消化，尤其身體容易燥熱、腸胃不適者不宜吃太多。