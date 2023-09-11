房仲資歷才3年，今年29歲的永慶不動產竹科悅揚仕新加盟店經紀人王睿澤，年收入突破300萬元，比起身邊同為8年級生的朋友，收入著實亮眼！他分享，永慶不動產的聯賣制度加快成交速度，比同業更具競爭優勢。

王睿澤畢業於中華大學財務管理學系，學生時期就跟一般年輕人一樣，喜愛流行事物，為賺取零用錢，求學期間就開始打工、身兼多職，白天擔任電梯維修員、百貨鞋店銷售，晚上則在電影院當售票員，一個月收入可達42K，扣除必要生活費，也不忘將部分薪資投入儲蓄險理財。

大學畢業後，考量到長遠的職涯規劃，最後王睿澤選擇加入信義房屋，擔任房仲經紀人。他在工作上得心應手，獲得多次龍虎榜、百萬經紀人等獎項的肯定，年度業績達到400萬元，也比同期加入信義房屋的新人還來得高，儘管如此，年收入卻只有約80萬元，這樣的結果讓他想轉往高獎金制度的加盟體系，創造更高收入。

另一方面，王睿澤認為，直營體系的底薪制度容易讓人怠惰與鬆懈，因為就算當月沒有成交，還是有薪水可以領，這並不符合他的個性，「我嚮往的工作環境是：團隊彼此互相激勵、良性競爭，激發出最大潛力，大家都能不斷向前進步。」他還補充，前東家規定每天都要進公司打卡，也束縛了經紀人的工作發展，無法有效地運用時間安排行程，也讓每天的工時拉長到12小時。

永慶房產集團全台1300多間店一起聯賣，加快成交速度，幫助加盟店業績穩健成長。圖片來源：永慶房產集團

跳脫框架轉戰加盟 創造業績高峰

2022年7月，王睿澤加入永慶不動產竹科悅揚仕新加盟店，一年來累積個人業績已突破650萬元，其中4成業績來自聯賣貢獻，收入幾乎是在前東家的4到5倍。轉入加盟體系後，他可以根據實際狀況彈性調整工作時間，對於經營客戶、安排生活、陪伴家人，都能做最好的安排。

作為第一線接觸客戶的房仲經紀人，王睿澤認為永慶不動產的科技工具幫助很大。以〈行動智能經紀人APP〉與〈i智慧系統〉來說，能依據客戶需求精準且快速找到符合的房子，聰明的系統還會主動推薦同區域的熱門案件，提供更多元的選擇，客戶都十分滿意。

永慶加盟四品牌全台有1,300多間門市，案源與客戶量都比其他同業多出許多，聯賣制度的運作讓成交速度加快不少，「以我的經驗來說，過去在前東家接一個專任案子，平均要3個月左右才能賣出，但在永慶不動產1個月就成交了！」

王睿澤以誠實服務客戶，細心觀察客戶真實需求，累積好口碑，創造高績效。圖片來源：永慶房產集團

換位思考察覺客戶需求 誠實服務圓滿成交

對於永慶房產集團「先誠實再成交」的理念，王睿澤也相當認同。他曾看過有些仲介故意營造案件很搶手的緊張感，誘導客戶提高出價，但他不願意採取這種方式，「房仲經紀人的角色是協助客戶了解屋況、行情，提供真實、所有已知資訊和專業建議，讓他們做出最適當的決策，這樣的誠實服務才能做得長長久久。」

他特別分享過去與同事合作的案例：客戶看中的房屋，主臥室位置剛好在車道正上方，因此只要有車子開過或鐵捲門開啟時，都會有聲音傳入房間內。起初客戶並未察覺，對該物件非常滿意、購買意願高，但王睿澤認為這樣的聲音勢必會影響未來的居住品質，因此，他帶著客戶再次回到屋內，讓客戶了解實際情況，最後客戶放棄購買，並且對他的細心與誠實留下深刻印象，也相當感謝他。

王睿澤除了持續精進專業知識和技能，也會不斷探索其他興趣，幫助他在工作中更加出色。他分享，平常有接觸賽局遊戲，能訓練他的觀察力及換位思考的能力，「畢竟買賣房子金額大，若我能主動察覺客戶心中的疑慮，找出真正的需求，並在客戶開口前就提出解決方案，將能提高客戶對我的信賴。」

今年還不到30歲，王睿澤去年已經在竹北買了一間預售屋，並計畫明年結婚，進入人生下一個階段。在事業上，王睿澤今年目標是成為永慶不動產的年度風雲經紀人，未來期望能在竹北創業永慶不動產、晉升成為店東，帶領自己的團隊，以誠實態度服務客戶，並提供年輕人一個圓夢成家的舞台。