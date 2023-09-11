塔羅牌老師艾菲爾在臉書上分享愛恨分明的前4名星座，依序是牡羊座、雙子座、天蠍座、獅子座，其中第1名的牡羊座感情會毫無保留的表達出來，也對伴侶充滿期待，可是一旦伴侶不尊重他們，會用極端的方式來表示不滿，來讓對方知道不可忽視。

▍第4名：獅子座：若被挑釁、燃起戰火

獅子座是一個自信而驕傲的人，絕不輕易放棄愛情，也不容許別人挑釁，若有人敢搶走他們的另一半，或是感情造成威脅，會毫不猶豫發動戰爭，用盡手段來保護利益，認為愛情是一種競爭，只有強者才能擁有幸福。另外，若發現伴侶外遇，獅子不會選擇沉默或分手，而是找出小三，並且用言語或行動來羞辱，讓對方知道是不可能獲勝的。

▍第3名：天蠍座：若被遺棄、毀掉幸福

天蠍座是一個忠誠而執著的人，他們會全心全意投入愛情，也會對伴侶付出無限的信任和關懷，若有人敢背叛或拋棄，則會感到深深的傷害和恨意，便會展開一系列的復仇計畫，認為愛情是一種契約，只有忠貞才能維持幸福。另外，若發現伴侶提出分手，他們不會選擇接受，而是試圖挽回或阻止，甚至用威脅或暴力來破壞另一半的新生活，讓對方知道是不可取代的。

▍第2名：雙子座：爭奪資源、斤斤計較

雙子座是一個聰明而靈活的人，會隨時調整態度和行為，適應不同情況和人際關係，若有人敢奪取資源或佔據他們的位置，便會感到不滿和不公平，因為他們認為愛情是一種交易，只有公平才能保持幸福。另外，若發現伴侶有其他追求者，絕不會選擇信任或寬容，而是會用計謀或花言巧語來拉攏另一半，讓對方知道自己才是合適人選。

▍第1名：牡羊座：個性極端、玉石俱焚

牡羊座是一個熱情而衝動的人，會毫無保留表達感情，也會對另一半充滿熱忱和期待，若有人敢挑戰權威或打擊自尊，不僅感到憤怒和挫敗，更是覺得被侮辱和挑釁，這時會想要反抗和證明能力，他們認為愛情是一種冒險，唯獨勇敢和犧牲才能獲得幸福。另外，若發現伴侶不尊重或不支持，絕不會選擇忍耐或溝通，而是會用極端的方式來表達不滿，讓對方知道他們是不可忽視的。