《SIA香格里拉對話－台北》（2023地緣政治高峰論壇）11日舉行開幕，前總統馬英九（見圖）出席致詞。（陳俊吉攝）

前總統馬英九今天批評蔡英文總統任內，年輕人不敢生小孩，至去年止，新生兒減少6萬9000人。蔡英文與副總統賴清德的兩岸政策，儼然是「新兩國論」，嚴重悖憲法規定，也危害兩岸關係和平穩定，他建議真正關心台灣的人，應鼓勵台灣與大陸對話謀和，不要讓台灣變成下一個烏克蘭。

《SIA香格里拉對話－台北》（2023地緣政治高峰論壇）11日舉行開幕，前總統馬英九（見圖）出席致詞。（陳俊吉攝）

馬英九今天出席「2023地緣政治高峰論壇」，以「中華民國處理兩岸關係應有的大戰略」為題發表開幕致詞，細數他從1987年起，參與處理政府兩岸事務，以及2008至2016年擔任中華民國總統時，更提出「不統、不獨、不武」的大戰略，「這個時期確實是台灣和中國大陸之間的黃金時光」。

他批評蔡英文總統不接受「九二共識」，兩岸關係快速惡化。大陸軍機頻頻飛越海峽中線進行軍事演習，甚至發射飛彈越過台灣上空，這些行動大大增加台灣人民的危機感。2022年8月美國眾議院議長裴洛西訪問台灣後，中共更在台灣周邊海域設立了6個軍事封鎖區，使台灣人民更加憂慮。

馬英九以內政部的統計為例指出，蔡英文總統任內，至2022年止，新生兒減少6萬9000人。相形之下，他擔任總統那8年，新生兒不但不減少，反而增加1萬5000人，他曾請教人口學家，為何在我任內新生兒會大增？人口專家表示：「因為你執政時，大家都知道兩岸和平穩定、不會打仗，所以年輕人都敢生孩子啊！」

他說，蔡英文在2021年10月10日的國慶典禮上，提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬的」的論述。她的說法，儼然是「新兩國論」，憲法將台灣和中國大陸視為一個國家的兩個地區，而不是兩個國家，蔡英文所說的話已經違反了我們的憲法。

馬英九表示，令人憂心的是，今年8月，賴清德重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的立場。「新兩國論」嚴重危害兩岸關係和平穩定，大陸的後續反應，值得密切觀察。

他說，這些兩岸關係的負面發展，在他執政時，鮮少發生；即使遇到相似的狀況，雙方也有溝通管道。但蔡英文總統2016年執政7年來，與大陸沒有任何對話，使歧異由小變大，終至不可收拾，實在令人憂心。

今年3月下旬，他到大陸祭祖掃墓，也帶領學生與大陸的大學進行交流。回台後，接著安排大陸大學生回訪台灣。這兩次重要訪問，強化了這三種連結的同時，也有效降低兩岸7年來緊張對立的氛圍，證明解決兩岸爭議無須兵戎相見，透過交流對話更能獲致和平與友誼。

和平的方式是什麼？他認為，就是對話交流。「多對話交流，就可減少敵意，促進和平」。兩岸備戰不如對話謀和。他也建議，美國與西方真正關心臺灣的友人，應該鼓勵台灣與大陸對話謀和，不要讓台灣變成下一個烏克蘭，「這才是對各方最有利的和平政策」。