拜登表示，他在新德里舉行的G20年度峰會會見了中國僅次於國家主席習近平的第二號人物—中國國務院總理李強。這是自去年拜登在印尼G20峰會上與習近平會面後，美中兩大強權在近10個月來首次的最高層級會談。

今年3月就任總理的李強代替習近平出席這場領袖聚會。本來兩國領導人料將不會在這場G20峰會舉行會談，但在峰會場邊出現「脫稿式」的會面，這種情況並不少見。

拜登向記者表示美方仍然有和習近平的內閣會面，「我今天在印度會見了他的第二號人物，我們討論了穩定與南半球情勢，並沒有一點劍拔弩張的氣氛」。

在越南舉行的記者會上，拜登讚揚美國經濟「全球最強」，反之，由於全球經濟疲軟以及中國的政策，中國經濟增長正在放緩。他沒有具體說明是哪些中國政策。

拜登以「危機」來形容中國的經濟形勢，並提到中國房地產業的問題和青年失業率高漲，在談到習近平時，拜登表示：「他計畫中其中一個主要的經濟方針，現在根本不管用」，「他現在忙得焦頭爛額」。

在談到中國的經濟困境與台海兩岸情勢時，拜登表示，我不認為中國經濟陷入動盪會導致中國入侵台灣，事實上，相反地，中國恐怕已經沒有以前那樣的能力。他並表示美國是太平洋的強權，無意退出該地區。

在談到北京傳將採取措施限制公務員使用蘋果iPhone手機時，拜登表示，這就是試圖改變一些貿易遊戲規則，「我誠擎希望能建立正確的關係」。