因應萬物齊漲，基本工資及時薪明年要調漲，但中小學導師職務加給每月3000元，已11年未漲。全國教育產業總工會今天發函教育部，請教育部調整多年未調之中小學導師職務加給。

全教產表示，中小學導師除了本身課務之外，還必須於導師時間、學生午餐、午間學生休息和學生打掃，擔任生活教育指導教師之角色，也要幫忙收學生代收代辦費，下班後還要負責親師溝通。

而高中職導師因應108課綱，除了要給學生選修課程選課指導，也要負責學生彈性學習自主報告之管理；而高中職學生因心智年齡成熟，生涯規劃、情感教育等，也都是導師日常需面對之挑戰；面對複雜的升學指導、學習歷程之製作與上傳，導師均要隨時回答學生及家長各類問題，下班後仍隨時待命。

全教產說，中小學導師之工作從未減少過，但是政府歷次調薪在「職務加給」的部分都只有「主管職務加給」跟著調，卻從未調整同屬於職務加給之導師職務加給及特教職務加給，基層老師從來不知教育部的考量是什麼，然而，這種明顯差別待遇已造成基層老師排山倒海般的憤慨。

全教產說，目前中小學導師職務加給已逾10年未調整，唯8年來，基本工資時薪、月薪累計調幅分別已增加37.3％與52.5％，教育部應藉此次勞動部採用新式計算方式之機會，合情合理調高中小學導師職務加給！