嘉義昨（10日）下午暴雨狂炸，山區土石流狂洩，竹崎鄉文峰村有一戶治喪中的民宅遭土石流淹沒，幸好居民驚慌逃出來，但該戶喪家的房屋及靈堂遭到大量土石淹沒一半，造成往生者遺體被掩埋，家屬憂心不已對外求援，上午村長及村民、國軍部隊，昨夜至今已動用聯絡大型重機具協助開挖，盼望能讓往生者近快入土為安，並安慰家屬心靈。

文峰村長王泳焜昨晚就找請來大型機怪手，與村民、國軍部隊進行開挖，但至深夜都沒有所獲。上午繼續尋找往生者遺體。

竹崎爆土石流「喪宅和往生者被埋了」，重機具今天開挖找遺體。(民眾提供)

竹崎爆土石流「喪宅和往生者被埋了」，重機具今天開挖找遺體。(民眾提供)

竹崎鄉文峰村長昨天表示，該戶民眾家裡正辦喪事，預定今日要出殯，棺材停放在家裡，因被土石淹了半樓高，怕走山沒人敢過去，沒想到遺體卻被埋了。

竹崎鄉長曾亮哲說，觀音瀑布一帶約10多戶民宅遭泥流入侵，因民宅比馬路高度低1公尺，去年已增加水溝逕流量，但今天瞬間雨量太大，仍有泥流沖進民宅，高度約20公分，未來擬再找一條更低的水溝，避免土石再流進民宅。