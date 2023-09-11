美國德州「中國和平統一促進會」會長梁成運，擁有香港與美國雙重公民身份，今年5月15日被江蘇省蘇州市中級人民法院以間諜罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人財產50萬元（人民幣）。據大陸國家安全部微信公眾號今天披露本案細節，梁成運為美國情報機構工作長達30多年，透過刺探、監控、設套、充當誘餌等手段，協助美國刺探中國情報。

消息稱，梁成運，1945年出生於香港，1983年赴美國某中部城市經營餐廳。1986年，美國間諜情報機關人員多次約談梁成運，向其出示證件，表明身份，要求梁成運與其合作。1989年，美間諜情報機關與梁成運正式簽訂「合作協議」，將他招募為線人，約定秘密聯絡方式，承諾每月支付1000美元，並根據業績發放獎金。同年，梁成運加入美國籍。

為了包裝梁成運在美國的社會形象，美方挖空心思為其打造「人設」，虛構了其在英國就讀大學、在聯合國擔任官員、去越南參戰等履歷，還要求他主動向美國州議員捐款以抬高身價。為了提升梁成運在華人華僑中的影響力，美方提供資金，指揮他通過捐款等方式擔任了多個華僑社團的會長、榮譽會長、理事長。

消息稱，為了擴大梁成運在中國的知名度，美方指揮其赴中國開展慈善捐款，設法打造「愛國慈善家」的「假面具」。在這些偽裝的加持下，梁成運受美間諜情報機關指使，對中國大肆開展間諜情報活動：

——貼靠刺探。梁成運通過餐敘、拜節、組織僑團活動等方式，貼靠中國駐美機構和人員，刺探情報，監視在美華人華僑，並通過專用手機和電子郵件，隨時向美間諜情報機關報告。

——監控竊密。梁成運一旦獲悉中國人員赴美開展公務情況，就會向美間諜情報機關報告，並按照美方設計，將赴美人員帶到美間諜情報機關提前安裝有監控設備的餐廳或酒店，套取情報，甚至設置色情圈套，企圖脅迫策反中方人員。

——釣魚執法。梁成運還充當美間諜情報機關誘餌，協助開展釣魚執法。美方要求梁成運到指定地點與目標人員見面，誘使對方從事敏感物項交易，拼湊「證據」，炮製所謂「中國間諜案」。

消息稱，在數名美國間諜的指揮下，梁成運為美間諜情報機關蒐集大量涉華情報。美間諜情報機關總部負責人授予他「功勳獎牌」。

2020年，全球新冠疫情爆發，國際航班停運。美間諜情報機關急於獲取中國情報，指揮75歲的梁成運潛入中國，並為他制定了周詳的入境行動方案。2020年年底，梁成運使用多本身份證件經香港中轉抵達中國大陸，按照美間諜情報機關授意，頻繁參加各種社會活動，廣泛接觸中國各界人士，刺探蒐集情報。

大陸國家安全機關指出，經縝密偵查，掌握了梁成運進行間諜活動的系列證據，依法對其採取刑事強制措施並移送司法機關。今年5月，梁成運因間諜罪被判處無期徒刑。

梁成運究竟是個怎樣的人？

美國《華爾街日報》曾報導，梁成運在休士頓的一位朋友說，在一些問題上梁成運的政治意識形態與北京方面是一致的，比如認為台灣是中國領土的一部分。這位朋友說，梁成運過去曾與中國駐休士頓總領事館有聯繫。他說，梁成運之前一直參與江蘇省的慈善工作，以前還為音樂家組織過中美之間的文化之旅。

美學者：梁成運有可能是雙面諜

今年5月梁成運被判決終身監禁後，美國之音引述紐約大學亞美法學研究所的資深教授孔杰榮 (Jerome Cohen)分析稱，「對梁成運判決的嚴厲程度讓我覺得，北京認為它有確鑿證據證明這個人是雙重間諜。」「他似乎在美國在為中國政府的事業工作，他肯定也被指控為中央情報局或其他美國機構工作。這就是為什麼懲罰會如此嚴厲的原因。」

孔杰榮另一個推斷依據是，美國政府至今並未就此案抗議中國對樑的不公正對待。「美國並沒有表示要把這個案件歸入不公正起訴類別，所以美國的反應似乎助長了沉默，而這種沉默似乎又助長了這個人很可能是雙面間諜的推斷。」

大陸國家安全機關提示

間諜罪是嚴重危害國家安全的犯罪。中國《刑法》第110條規定，參加間諜組織或者接受間諜組織及其代理人的任務，危害國家安全的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。本案梁成運履行參諜手續，長期接受美間諜情報機關任務，嚴重危害中國國家安全，中國司法機關依法予以嚴懲。

在境外受間諜組織脅迫的怎麼辦？中國《反間諜法》第55條規定，在境外受脅迫或者受誘騙參加間諜組織、敵對組織，從事危害中國國家安全的活動，及時向中國駐外機構如實說明情況，或者入境後直接或者通過所在單位及時向國家安全機關如實說明情況，並有悔改表現的，可以不予追究。