星巴克今、明兩天推出買一送一，限定9個品項，包括冷萃咖啡、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽等，還有焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂，時間為上午11點至晚上8點，限時9小時。

星巴克表示，今、明（11、12日）連2日推出指定品項好友分享日，於上午11點至晚上8點至門市購買冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、那堤（含特選）、焦糖瑪奇朵（含特選）、福吉茶那堤、醇濃抹茶那堤、草莓巴西莓椰奶風味星沁爽、焦糖咖啡星冰樂、醇濃抹茶星冰樂，享買一送一優惠，限特大杯、且冰熱/風味一致，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

星巴克表示，該活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點，以及其他不適用門市，包括：機場門市、高鐵門市、休息站門市、青埔、六家、烏日、松山車站、台鐵一、板橋車站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、關廟南、仁德南、仁德北、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏。