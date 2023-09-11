敦泰8月合併營收為12.85億元，月成長23%、年成長72%。累計前8月營收86.72億元、年成長0.82%。儘管敦泰營運谷底已過，庫存調整有逐漸回到健康水位，只是現階段消費型電子產品尚未出現大幅回溫，敦泰預計在手機市場沒有明顯復甦的跡象，因此，IDC(TDDI)缺乏成長動能，但隨著AMOLED由大陸面板廠生產的比重增加，敦泰AMOLED Touch IC出貨同步成長，敦泰預計第三季營收將與第二季相仿，但下半年營收還是會優於上半年。另外，敦泰也持續發展非手機領域，包括NB、車用等，其中，車用領域長線表現是敦泰相當看好的一塊。

聯詠8月合併營收96.94億元，月成長0.2%、年成長48.5%。累計前8月營收為737.14億元，年減少9.4%。聯詠第三季三大產品僅中小尺寸表現較佳，其他都呈現衰退。中小尺寸增加來自OLED和VR新產品推出，以及車載TDDI產品，不過手機TDDI出貨下滑。大尺寸Driver IC將會下滑，TV將持平或小幅下滑，IT需求減少是來自PC顯示器。整體來說，聯詠客戶庫存已逐漸恢復健康狀態，不過終端需求能見度有限，客戶以急單因應，因此訂單轉變快速，第四季營運有待進一步觀察。

天鈺(4961)8月合併營收14.53億元，月成長8.3%、年成長1.31%。累計前8月累計營收110.73億元、年減少22.31%。有鑑於DDIC(面板驅動IC)價格壓力谷低已過，天鈺認為，現在庫存普遍很低，產業將慢慢回溫。整體來說，隨著整體產業漸入佳境，天鈺下半年營運表現有機會優於上半年。

矽創(8016)8月合併營收為13.9億元，月成長0.88%、年成長2.4%。累計前8月營收108億元、年減少16%。